Главные новости за 31 августа 2018 года

Российские СМИ сообщают о смерти «главы ДНР» Захарченко от рук «украинских диверсантов». Глава так называемой «Донецкой народной республики» Александр Захарченко скончался в результате взрыва в Донецке. Взрыв прогремел в кафе с символичным названием «Сепар». По данным российских СМИ, Захарченко скончался в больнице от полученных ран. Также есть информация, что в результате взрыва ранен так называемый «министр доходов и сборов» Александр Тимофеев.

В центре Днепра молодая пара из Киева совершила самоубийство, оставив записку. Рано утром в центре Днепра под стенами торгового центра «Мост-сити» были обнаружены тела молодого парня и девушки, которые были усыпаны лепестками роз. Сотрудники ТЦ не исключают, что произошедшее — результат опасных игр в соцсетях.

Жителей Одессы пугают «ядовитой» водой в кранах. В Одессе стремительно распространяется информация о том, что водопроводная вода якобы не прошла тройное хлорирование и несет серьезную угрозу здоровью людей. Подобные сообщения местным жителям приходят в мессенджеры.

Первые выходные осени будут жаркими, но с грозами. Украинцам рассказали о погоде на ближайшие выходные. 1-2 сентября по стране будет жарко, но кое-где обещают дожди.

«Динамо» и «Ворскла» узнали соперников в групповом раунде Лиги Европы. В Монако состоялась жеребьевка группового раунда Лиги Европы. Своих соперников узнали киевское «Динамо» и полтавская «Ворскла».

Актера Жерара Депардье обвинили в изнасиловании – за дело уже взялась прокуратура. Французский актер Жерар Депардье стал фигурантом нового скандала. 22-летняя актриса, имя которой пока не разглашается в интересах следствия, обвинила его в сексуальных домогательствах и изнасиловании.

В США частный самолет рухнул на военную базу – есть погибшие. В США произошла смертельная трагедия: частный самолет Beechcraft BE-60 рухнул на базу военно-воздушных сил Eglin Air Force Base. Погибли как минимум четыре человека.