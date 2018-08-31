В лагере на Буковине отравились молодые спортсмены из Киевской области

В одном из спортивно-оздоровительных комплексов города Вижница (Черновицкая область) во время отдыха отравились 14 подростков. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе областной полиции.

В ведомстве отметили, что за помощью к врачам обратились 14 детей в возрасте от 10 до 15 лет. Они жаловались на недомогание, расстройство желудка и высокую температуру.

Детям незамедлительно оказали медицинскую помощь и отпустили домой. Все они – спортсмены из Киевской области, которые отдыхали в этом лагере.

По данному факту возбуждено уголовное производство, устанавливается причина отравления.

Ранее «Фраза» сообщала, что в начале июля 2018 года в частном детском спортивном лагере Переяслав-Хмельницкого района (Киевская область) «Славутич» произошло массовое пищевое отравление детей. В результате один ребенок впал в кому.