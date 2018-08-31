«Динамо» и «Ворскла» узнали соперников в групповом раунде Лиги Европы

В пятницу, 31 августа, в Монако состоялась жеребьевка группового раунда Лиги Европы. Как выяснили журналисты «Фразы», своих соперников узнали киевское «Динамо» и полтавская «Ворскла».

Соперниками «Динамо» по группе К стали «Астана» (Казахстан), «Ренн» (Франция) и «Яблонец» (Чехия).

Соперниками «Ворсклы» в группе Е стали «Арсенал» (Англия), «Спортинг» (Португалия) и «Карабах» (Азербайджан).

Если киевлянам с жеребьевкой повезло, то полтавчанам – не позавидуешь, однако тем интереснее будет бороться.

Как писала «Фраза», ранее донецкий «Шахтер» узнал соперников в групповом раунде Лиги чемпионов: борьба будет жесткой.