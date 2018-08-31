Первые выходные осени будут жаркими, но с грозами

Украинцам рассказали о погоде на ближайшие выходные. Как выяснили журналисты «Фразы», 1-2 сентября по стране будет жарко, но кое-где обещают дожди.

По данным Гидрометцентра, ливни с грозами ожидаются на западе Украины. Из-за этого тут возможны подтопления.

На остальной территории нашей страны будет более-менее сухо.

При этом будет по-летнему тепло, а воздух на юге прогреется до 30-33 градусов.

На остальной территории будет комфортно — примерно 25-28 градусов.

В Киеве может потеплеть до 29 градусов. А вот после выходных воздух прогреется даже до 30 градусов. Дождей не ожидается.

Как писала «Фраза», Виталий Кличко снял с себя ответственность за очередной потоп в Киеве, а на Львов обрушился аномальный ураган.