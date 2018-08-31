Ученые нашли в Арктике теплую и соленую воду. И ужаснулись

В Арктике нашли огромные запасы теплой и соленой воды. Как выяснили журналисты «Фразы», это напугало ученых.

Как пишет Science Alert, исследования проводили специалисты из Йельского университета в США.

По их словам, эти воды проникают в Канадский бассейн, расположенный севернее Аляски, нагревая его. Сообщается, что за последние десятилетия слои океана тут нагрелись вдвое, из-за чего льды между Чукоткой и Аляской стремительно таят.

Ученые говорят, что вода нагревается от солнечного излучения, после чего арктический ветер уносит ее на север.

Исследователи бьют тревогу, по их словам, «рано или поздно вода поднимется к поверхности океана, и это сработает как своего рода «климатическая бомба» и приведет к таянию полярных льдов».

Как писала «Фраза», ученые высчитали, когда люди доведут Землю до «точки невозврата». Ждать осталось недолго.

Ранее NASA опубликовало шокирующее видео изменения климата на Земле.