Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

Ученые нашли в Арктике теплую и соленую воду. И ужаснулись

Ученые нашли в Арктике теплую и соленую воду. И ужаснулись

В Арктике нашли огромные запасы теплой и соленой воды. Как выяснили журналисты «Фразы», это напугало ученых.

Как пишет Science Alert, исследования проводили специалисты из Йельского университета в США.

По их словам, эти воды проникают в Канадский бассейн, расположенный севернее Аляски, нагревая его. Сообщается, что за последние десятилетия слои океана тут нагрелись вдвое, из-за чего льды между Чукоткой и Аляской стремительно таят.

Ученые говорят, что вода нагревается от солнечного излучения, после чего арктический ветер уносит ее на север.

Исследователи бьют тревогу, по их словам, «рано или поздно вода поднимется к поверхности океана, и это сработает как своего рода «климатическая бомба» и приведет к таянию полярных льдов».

Как писала «Фраза», ученые высчитали, когда люди доведут Землю до «точки невозврата». Ждать осталось недолго.

Ранее NASA опубликовало шокирующее видео изменения климата на Земле.

Тэги: ученые, мир, океан, Арктика

Комментарии

Колонка автора
30.08.18 08:45

В массовом сознании россиян снова 1989 год

Автор: Товарищ Краснов

Статьи

31.08.18 09:24

«Шторм» на Луганщине

Автор: Михаил Жирохов

Главная новость дня

«Динамо» и «Ворскла» узнали соперников в групповом раунде Лиги Европы

«Динамо» и «Ворскла» узнали соперников в групповом раунде Лиги Европы
31.08.18 14:52
374
Последние новости
31.08.18 16:55

The Independent написала о готовящемся возвращении Виктора Медведчука
31.08.18 16:30

Власти Новой Зеландии решили запретить всех домашних кошек
31.08.18 16:06

Ученые нашли в Арктике теплую и соленую воду. И ужаснулись
31.08.18 15:40

Первые выходные осени будут жаркими, но с грозами
31.08.18 15:36

В лагере на Буковине отравились молодые спортсмены из Киевской области
31.08.18 14:52

«Динамо» и «Ворскла» узнали соперников в групповом раунде Лиги Европы
31.08.18 14:16

«Прямой» телеканал решил устроить невероятные приключения для «евробляхи»
31.08.18 14:14

В Черном море на ходу взорвался гидроцикл с людьми. Момент взрыва попал на видео
31.08.18 13:40

Рабинович: «За життя» будет помогать Медведчуку открыто бороться за мир на Донбассе
31.08.18 13:31

В Киеве перевернулся грузовик с асфальтом – водитель сильно пострадал

Интервью

16.08.18 09:27

Существует ли профилактика рака и как «поймать» онкологию на ранних стадиях?

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
В Черном море на ходу взорвался гидроцикл с людьми. Момент взрыва попал на видео
В Черном море на ходу взорвался гидроцикл с людьми. Момент взрыва попал на видео
В Черном море на ходу взорвался гидроцикл с людьми. Момент взрыва попал на видео
В Черном море на ходу взорвался гидроцикл с людьми. Момент взрыва попал на видео
В Киеве перевернулся грузовик с асфальтом – водитель сильно пострадал
В Киеве перевернулся грузовик с асфальтом – водитель сильно пострадал
В России прогремел взрыв на крупном военном заводе – есть погибшие
В России прогремел взрыв на крупном военном заводе – есть погибшие
В центре Варшавы женщина родила прямо в метро
В центре Варшавы женщина родила прямо в метро
В центре Днепра молодая пара из Киева совершила самоубийство, оставив записку
В центре Днепра молодая пара из Киева совершила самоубийство, оставив записку
СМИ показали последствия «химатаки» в Крыму
СМИ показали последствия «химатаки» в Крыму
В Турции внезапно выпал снег
В Турции внезапно выпал снег
В США частный самолет рухнул на военную базу – есть погибшие
В США частный самолет рухнул на военную базу – есть погибшие
«Заря» осталась без Лиги Европы, едва не сотворив сенсацию в Германии
«Заря» осталась без Лиги Европы, едва не сотворив сенсацию в Германии
На киевском рынке продукты начали продавать за криптовалюту
На киевском рынке продукты начали продавать за криптовалюту
fraza.ua

Опрос

За кого бы вы отдали голос на выборах президента?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.