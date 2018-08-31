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В Киеве средь бела дня у известной ученой отобрали почти $100 тысяч

В Киеве средь бела дня у известной ученой отобрали почти $100 тысяч

В четверг, 30 августа, в Киеве днем на улице Анри Барбюса произошло дерзкое ограбление. Как выяснили журналисты «Фразы», жертвой грабителей оказалась известная ученая.

Источники «Страны» в киевском университете им. Шевченко, деньги отобрали у доцента кафедры тюркологии Федоры Арнаут.

Женщина несла сумку, в которой находилось около 90 тысяч долларов. В какой-то момент к ней подскочил незнакомец, резку вырвал сумку и убежал в соседние дворы, скрывшись там.

По данному факту сотрудники правоохранительных органов завели уголовное дело. Они уверены, что злоумышленник действовал по чьей-то наводке, кто знал, где и когда Арнаут будет идти с деньгами.

Добавим, что Федора Арнаут – видный ученый в сфере восточной филологии, кандидат филологических наук, доцент кафедры тюркологии.

Как сообщала «Фраза», осенью 2006 года в Киеве на Оболони двое неизвестных в масках напали на людей в припаркованном автомобиле и отобрали сумку с 20 тыс. гривен.

16 февраля 2009 года в Днепровском районе Киева недалеко от завода «Буревестник» из автомобиля Кадиллак украли 15 тысяч гривен и документы.

20 февраля того же года на улице Канальной в Киеве двое неизвестных вскрыли авто и похитили женскую сумочку с 20 тысячами долларов.

19 ноября 2010 года киевлянин снял в одном из банков в центре столице с депозита 530 тысяч гривен. Рюкзак с деньгами положил на переднем сиденье своего автомобиля. Но как только остановился на светофоре, к его машине подскочил неизвестный, разбил переднее боковое окно и, схватив рюкзак с деньгами, запрыгнул в «Субару» черного цвета.

20 мая 2011 года в Голосеевском районе Киева, по ул. Красноармейской, двое неизвестных укралииз автомобиля две сумки с документами и $100 тыс.

23 февраля 2016 года неизвестные разбили стекло внедорожника, принадлежащего народному артисту Украины Павлу Зиброву, и украли оттуда барсетку с личными вещами.

В сентябре того же года в Святошинском районе Киева неизвестные разбили стекло и похитили из автомобиля сумку с 1 млн гривен.

Спустя полтора месяца в управление полиции в Печерском районе столицы обратился киевлянин, который сообщил о разбойном нападении. Как выяснилось, 41-летний потерпевший имел при себе деньги (более семи миллионов гривен) для вложения в банк. Пока он оформлял документы в финансовом учреждении, наличные были у товарища в автомобиле. Следователи допросили 32-летнего свидетеля, который рассказал, что трое неизвестных мужчин в черных масках разбили окна машины и, угрожая пистолетом, забрали деньги. В результате инцидента никто не пострадал.

В декабре того же года в Киеве злоумышленники разбили окна автомобиля и, угрожая пистолетом, отобрали у мужчины сумку, в которой находилось 350 тыс. грн.

16 февраля 2017 года в Киеве из машины народного депутата Украины украли сумку с личными вещами и ноутбук. По некоторым данным, жертвой воров стал депутат от группы «Воля народа» Евгений Рыбчинский.

12 апреля 2017 года правоохранители задержали 6 жителей Закарпатской области. Указанные лица подозреваются в разбойном нападении 8 декабря 2016 года на жителей Хустского района. В тот день шестеро мужчин, одетых в камуфлированную одежду с балаклавами на головах, стоя с оружием на обочине автотрассы «Киев — Чоп» возле села Ганьковица Свалявского района, остановили автомобиль, повредив ему шины. В автомобиле находились двое жителей Хустского района. Мужчины в камуфляже нанесли им телесные повреждения и завладели денежными средствами в сумме 16 млн грн. и двумя мобильными телефонами.

30 августа того же года в Киеве неизвестные ранили водителя, повредили его автомобиль и забрали сумку с деньгами.

В начале августа 2018 года группа неизвестных похитила из автомобиля в Дарницком районе Киева около 2 млн грн.

Тэги: Киев, общество, ограбление, криминал, ученый, доцент

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