Супрун заявила о вреде школьных линеек

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун вновь поделилась своими мыслями с гражданами нашей страны у себя в «Фейсбуке». Как выяснили журналисты «Фразы», теперь чиновница решительно выступила против привычных для всех школьных линеек.

Их она назвала «пережитком советского прошлого, от которого давно пора отойти». Как считает Ульяна Супрун, «в развитых странах нет изнурительного выстраивания, стояния под солнцем или дождем, ведь это вредно, прежде всего, с медицинской точки зрения».

Она написала, что «ежегодно дети на линейках теряют сознание, им становится плохо, а жара и духота плохо влияют на здоровье ребенка». Также чиновница говорит, что «при любой погоде ультрафиолетовые лучи опасны, и их наибольшая активность чаще всего приходится на время проведения школьных линеек».

Ульяна Супрун добавила, что «кроме физических проблем от линеек, они также не на пользу психическому здоровью». По ее словам, «скопление незнакомцев и еще и с не совсем понятной целью вызывает у детей стресс, особенно у самых молодых школьников».

Как писала «Фраза», ранее Ульяна Супрун напомнила, что школы больше не отвечают за здоровье малышей.

Сообщалось, что школьнику стало плохо на последнем звонке с Петром Порошенко.

Также мы писали, что несколько десятков детей упали в обморок во время торжественной линейки в черкасской школе.

Ранее сообщалось, что для детей в Одесской области распилили парты.