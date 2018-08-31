Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

Жителей Одессы пугают «ядовитой» водой в кранах

Жителей Одессы пугают «ядовитой» водой в кранах

В Одессе стремительно распространяется информация о том, что водопроводная вода якобы не прошла тройное хлорирование и несет серьезную угрозу здоровью людей. Как выяснили журналисты «Фразы», подобные сообщения местным жителям приходят в мессенджеры.

В то же время в пресс-службе «Инфоксводоканала» опровергают данную информацию, призвав людей не вестись на лживые сообщения.

В ведомстве авторитетно заявили, что водопроводная вода отвечает всем санитарным нормам и совершенно безопасна к употреблению.

Также предприятие намерено обратиться в правоохранительные органы для поиска и привлечения к ответственности организаторов информационной атаки.

Ранее «Фраза» сообщала, что с 1 по 12 февраля 2018 года в Днепровском и Дарницком районах Киева ООО «Еврореконструкция» проводились испытания теплосетей на плотность. При этом применялся органический краситель, из-за чего из кранов киевлян текла вода желто-зеленого цвета.

Тэги: общество, Одесса, вода

Комментарии

Колонка автора
30.08.18 08:45

В массовом сознании россиян снова 1989 год

Автор: Товарищ Краснов

Статьи

31.08.18 09:24

«Шторм» на Луганщине

Автор: Михаил Жирохов

Главная новость дня

В центре Днепра молодая пара из Киева совершила самоубийство, оставив записку

В центре Днепра молодая пара из Киева совершила самоубийство, оставив записку
31.08.18 11:29
Последние новости
31.08.18 11:29

В центре Днепра молодая пара из Киева совершила самоубийство, оставив записку
31.08.18 10:47

Жителей Одессы пугают «ядовитой» водой в кранах
31.08.18 10:23

В сентябре грузовиков на улицах Киева станет намного меньше
31.08.18 09:58

СМИ показали последствия «химатаки» в Крыму
31.08.18 09:10

В Турции внезапно выпал снег
31.08.18 08:46

В США частный самолет рухнул на военную базу – есть погибшие
31.08.18 08:03

Актера Жерара Депардье обвинили в изнасиловании – за дело уже взялась прокуратура
30.08.18 22:18

«Заря» осталась без Лиги Европы, едва не сотворив сенсацию в Германии
30.08.18 20:03

Донецкий «Шахтер» узнал соперников в групповом раунде Лиги чемпионов: борьба будет жесткой
30.08.18 18:59

Главные новости за 30 августа 2018 года

Интервью

16.08.18 09:27

Существует ли профилактика рака и как «поймать» онкологию на ранних стадиях?

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
В центре Днепра молодая пара из Киева совершила самоубийство, оставив записку
В центре Днепра молодая пара из Киева совершила самоубийство, оставив записку
В центре Днепра молодая пара из Киева совершила самоубийство, оставив записку
В центре Днепра молодая пара из Киева совершила самоубийство, оставив записку
СМИ показали последствия «химатаки» в Крыму
СМИ показали последствия «химатаки» в Крыму
В Турции внезапно выпал снег
В Турции внезапно выпал снег
В США частный самолет рухнул на военную базу – есть погибшие
В США частный самолет рухнул на военную базу – есть погибшие
«Заря» осталась без Лиги Европы, едва не сотворив сенсацию в Германии
«Заря» осталась без Лиги Европы, едва не сотворив сенсацию в Германии
На киевском рынке продукты начали продавать за криптовалюту
На киевском рынке продукты начали продавать за криптовалюту
В Украине появились первые жертвы смертельно опасной игры «Момо»
В Украине появились первые жертвы смертельно опасной игры «Момо»
На Прикарпатье местные жители устроили бунт после отключения газа
На Прикарпатье местные жители устроили бунт после отключения газа
На Днепропетровщине сторонница «русского мира» устроила скандал в маршрутке из-за украинского языка
На Днепропетровщине сторонница «русского мира» устроила скандал в маршрутке из-за украинского языка
«Новая украинская школа»: для детей в Одесской области распилили парты
«Новая украинская школа»: для детей в Одесской области распилили парты
fraza.ua

Опрос

За кого бы вы отдали голос на выборах президента?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.