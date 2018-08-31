Жителей Одессы пугают «ядовитой» водой в кранах

В Одессе стремительно распространяется информация о том, что водопроводная вода якобы не прошла тройное хлорирование и несет серьезную угрозу здоровью людей. Как выяснили журналисты «Фразы», подобные сообщения местным жителям приходят в мессенджеры.

В то же время в пресс-службе «Инфоксводоканала» опровергают данную информацию, призвав людей не вестись на лживые сообщения.

В ведомстве авторитетно заявили, что водопроводная вода отвечает всем санитарным нормам и совершенно безопасна к употреблению.

Также предприятие намерено обратиться в правоохранительные органы для поиска и привлечения к ответственности организаторов информационной атаки.

Ранее «Фраза» сообщала, что с 1 по 12 февраля 2018 года в Днепровском и Дарницком районах Киева ООО «Еврореконструкция» проводились испытания теплосетей на плотность. При этом применялся органический краситель, из-за чего из кранов киевлян текла вода желто-зеленого цвета.