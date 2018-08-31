Власти Новой Зеландии решили запретить всех домашних кошек

Странное решение пришло в голову властей округа Омаи в Новой Зеландии. Как выяснили журналисты «Фразы», тамошние чиновники додумались запретить всех домашних кошек.

Как пишет The Guardian, власти объяснили это тем, что проживание в неволе нарушает права животных. Они предложили местным жителям не только зарегистрировать всех домашних любимцев, но и чипировать их, а также – стерилизовать, после чего те должны исчезнуть естественным путем. Приобретение же новых животных планируют запретить.

Чиновники также отметили, что кошки часто нападают на местную птицу.

Обсуждение решения властей уже началось – местные жители выступили категорически против и собираются отстоять своих домашних любимцев.

Как писала «Фраза», британские ученые выявили 25 признаков страданий кошек, а их шведские коллеги обещают вскоре понять язык животных.