Актера Жерара Депардье обвинили в изнасиловании – за дело уже взялась прокуратура

Французский актер Жерар Депардье стал фигурантом нового скандала. Как выяснили журналисты «Фразы», 22-летняя актриса, имя которой пока не разглашается в интересах следствия, обвинила его в сексуальных домогательствах и изнасиловании.

Как пишут французские СМИ, за обвинения против 69-летнего актера уже взялась прокуратура Парижа.

Актер, разумеется, опровергает все нападки. Как заявил его адвокат, «Жерар Депардье потрясен, данное обвинение противоречит тому, кто он есть, и тому, что он уважает». При этом юрист признал, что актер «знаком с девушкой, однако полностью отвергает любую агрессию и насилие по отношению к ней».

По данным французских журналистов, Жерар Депардье был другом отца девушки. Инциденты сексуального характера с актером, по ее словам таких было два, случились в августе в его доме в Париже во время репетиций.

Напомним, что Жерар Депардье в 2013 году принял российское гражданство, скрываясь от французской налоговой.

Как писала «Фраза», был обнародован список артистов, угрожающих национальной безопасности Украины. В него попал и Жерар Депардье.