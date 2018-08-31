Донецкий «Шахтер» узнал соперников в групповом раунде Лиги чемпионов: борьба будет жесткой

В четверг, 30 августа, состоялась жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов УЕФА. Как выяснили журналисты «Фразы», своих соперников узнал чемпион Украины донецкий «Шахтер».
Жеребьевка прошла в Монако.
Соперниками «горняков» по группе F Лиги чемпионов стали: английский «Манчестер Сити», французский «Лион» и немецкий «Хоффенхайм».
Как видим, группа получилась достаточно ровной, так что борьба обещает быть жесткой и интересной.
Две лучшие команды квартета выходят в плей-офф турнира. Команда, занявшая третье место, продолжит борьбу в Лиге Европы.
Как писала «Фраза», киевское «Динамо» не сумело пройти квалификацию Лиги чемпионов, уступив голландскому «Аяксу».