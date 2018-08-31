Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

Донецкий «Шахтер» узнал соперников в групповом раунде Лиги чемпионов: борьба будет жесткой

Донецкий «Шахтер» узнал соперников в групповом раунде Лиги чемпионов: борьба будет жесткой

В четверг, 30 августа, состоялась жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов УЕФА. Как выяснили журналисты «Фразы», своих соперников узнал чемпион Украины донецкий «Шахтер».

Жеребьевка прошла в Монако.

Соперниками «горняков» по группе F Лиги чемпионов стали: английский «Манчестер Сити», французский «Лион» и немецкий «Хоффенхайм».

Как видим, группа получилась достаточно ровной, так что борьба обещает быть жесткой и интересной.

Две лучшие команды квартета выходят в плей-офф турнира. Команда, занявшая третье место, продолжит борьбу в Лиге Европы.

Как писала «Фраза», киевское «Динамо» не сумело пройти квалификацию Лиги чемпионов, уступив голландскому «Аяксу».

Тэги: футбол, Лига чемпионов, спорт, шахтер

Комментарии

Колонка автора
30.08.18 08:45

В массовом сознании россиян снова 1989 год

Автор: Товарищ Краснов

Статьи

29.08.18 09:18

Тепловая смерть матери городов русских

Автор: Александр Карпец

Главная новость дня

«Заря» осталась без Лиги Европы, едва не сотворив сенсацию в Германии

«Заря» осталась без Лиги Европы, едва не сотворив сенсацию в Германии
30.08.18 22:18
665
Последние новости
30.08.18 22:18

«Заря» осталась без Лиги Европы, едва не сотворив сенсацию в Германии
30.08.18 20:03

Донецкий «Шахтер» узнал соперников в групповом раунде Лиги чемпионов: борьба будет жесткой
30.08.18 18:59

Главные новости за 30 августа 2018 года
30.08.18 17:34

Глузман: Стуса судили дважды, но никто почему-то не вспоминает имя адвоката в его первом процессе
30.08.18 17:30

Медведчук — единственный политик, который может на равных разговаривать и с Европой, и с Россией, — Лесик
30.08.18 16:49

На киевском рынке продукты начали продавать за криптовалюту
30.08.18 16:20

Стало известно, сколько людей пропали без вести и находятся в заложниках на Донбассе
30.08.18 15:42

В Украине появились первые жертвы смертельно опасной игры «Момо»
30.08.18 15:01

Из Украины в ЕС запустят еще пять дешевых авиарейсов
30.08.18 14:39

На Прикарпатье местные жители устроили бунт после отключения газа

Интервью

16.08.18 09:27

Существует ли профилактика рака и как «поймать» онкологию на ранних стадиях?

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
«Заря» осталась без Лиги Европы, едва не сотворив сенсацию в Германии
«Заря» осталась без Лиги Европы, едва не сотворив сенсацию в Германии
«Заря» осталась без Лиги Европы, едва не сотворив сенсацию в Германии
«Заря» осталась без Лиги Европы, едва не сотворив сенсацию в Германии
На киевском рынке продукты начали продавать за криптовалюту
На киевском рынке продукты начали продавать за криптовалюту
В Украине появились первые жертвы смертельно опасной игры «Момо»
В Украине появились первые жертвы смертельно опасной игры «Момо»
На Прикарпатье местные жители устроили бунт после отключения газа
На Прикарпатье местные жители устроили бунт после отключения газа
На Днепропетровщине сторонница «русского мира» устроила скандал в маршрутке из-за украинского языка
На Днепропетровщине сторонница «русского мира» устроила скандал в маршрутке из-за украинского языка
«Новая украинская школа»: для детей в Одесской области распилили парты
«Новая украинская школа»: для детей в Одесской области распилили парты
В Киеве ограбили книжный магазин и пытались сжечь продавца
В Киеве ограбили книжный магазин и пытались сжечь продавца
По Днепру пронесся смерч. Появилось видео
По Днепру пронесся смерч. Появилось видео
На одесском пляже женщина подарила своего ребенка незнакомым людям и исчезла
На одесском пляже женщина подарила своего ребенка незнакомым людям и исчезла
Под посольством РФ в Киеве вспомнили Иловайский котел и сожгли портрет Путина
Под посольством РФ в Киеве вспомнили Иловайский котел и сожгли портрет Путина
fraza.ua

Опрос

За кого бы вы отдали голос на выборах президента?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.