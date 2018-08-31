30.08.18 22:18

«Заря» осталась без Лиги Европы, едва не сотворив сенсацию в Германии

30.08.18 20:03

Донецкий «Шахтер» узнал соперников в групповом раунде Лиги чемпионов: борьба будет жесткой

30.08.18 18:59

Главные новости за 30 августа 2018 года

30.08.18 17:34

Глузман: Стуса судили дважды, но никто почему-то не вспоминает имя адвоката в его первом процессе

30.08.18 17:30

Медведчук — единственный политик, который может на равных разговаривать и с Европой, и с Россией, — Лесик

30.08.18 16:49

На киевском рынке продукты начали продавать за криптовалюту

30.08.18 16:20

Стало известно, сколько людей пропали без вести и находятся в заложниках на Донбассе

30.08.18 15:42

В Украине появились первые жертвы смертельно опасной игры «Момо»

30.08.18 15:01

Из Украины в ЕС запустят еще пять дешевых авиарейсов

30.08.18 14:39

На Прикарпатье местные жители устроили бунт после отключения газа