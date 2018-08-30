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Криминал

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Главные новости за 30 августа 2018 года

Главные новости за 30 августа 2018 года

Житель Киева взял в заложники своих детей – его квартиру штурмовал спецназ. В Святошинском районе Киева случилось ЧП – местный житель взял в заложники своих детей. Его квартиру штурмовал спецназ. Как сообщает столичная полиция, была введена операция «Заложник». Копы рассказали, что «мужчина с детьми забаррикадировался в квартире и угрожает применить оружие». После тревожного вызова от сестры жены мужчины сюда съехалась полиция, следователи и спецназовцы. Отмечается, что операцией лично руководил начальник Главного управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко.

Украинцев пугают сразу тремя видами гриппа, которые будут бушевать в эпидемсезон. В эпидемический сезон в Украине ожидаются три вида гриппа. Как сообщили в пресс-службе Минздрава, такой прогноз дает Всемирная организация здравоохранения. Скорее всего, будут распространяться следующие вирусы гриппа: A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09; A/Singapore/ INFIMH-16-0019/2016(H3N2) и B/Colorado/06/201.

В Украине появились первые жертвы смертельно опасной игры «Момо». В среду, 29 августа, в Каменском на улице Дунайская около 14:00 произошло самоубийство. Мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки, упал на козырек подъезда и разбился насмерть. Местные жители не исключают, что к такому поступку его могла подтолкнуть зловещая игра «Момо», которая стремительно разлетается по миру.

На одесском пляже женщина подарила своего ребенка незнакомым людям и исчезла. В Одессе молодая женщина оставила на пляже младенца и исчезла в неизвестном направлении. Ей грозит два года тюрьмы и лишение родительских прав. Как рассказали очевидцы, ребенок был не ухожен, у него был полный рот сена и песка. Голого женщина таскала его по песку, пыталась забрасывать на пирс и не давала пить, несмотря на то, что на улице была жара +33 градуса.

В очередях в садики стоят 46 тысяч детей. В МОН знают, как с этим бороться. На сегодняшний день в Украине ждут зачисления в детские сады 46 тысяч ребятишек. Для ликвидации очередей в дошкольные заведения, в Минобразования разработали специальный план. В ведомстве уточнили, что самые большие очереди – во Львовской области – 4200 детей. На втором месте идет Киев – эта цифра составляет 3495. Далее - Ровенская область, где в очередях стоят 3468 детей.

На Днепропетровщине сторонница «русского мира» устроила скандал в маршрутке из-за украинского языка. В среду, 29 августа, в Днепропетровской области в одной из маршруток, которая следовала из Новомосковска в Павлоград уроженка Донецка начала оскорблять пассажира из-за того, что он разговаривал на украинском языке. Об этом сообщает группа «Україна говорить» в Facebook. Как рассказал пассажир маршрутки, ему позвонил собрат и- 56-й бригады, говорил он на украинском языке, что не понравилось рядом сидящей женщине.

Стало известно, сколько людей пропали без вести и находятся в заложниках на Донбассе. Представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Ирина Геращенко заявила, что пропавшими без вести после начала военных действий на Донбассе числятся 294 человека. Такими данными оперирует украинская власть. В частности, первый вице-спикер Верховной Рады заявила на брифинге, что «в списке людей, который мы используем, на сегодняшний день 294 лица, из них много гражданских».

В России скончался певец Иосиф Кобзон. Он умер после продолжительной болезни. О критическом состоянии Иосифа Кобзона российские СМИ писали весь август. В четверг, 30 августа, кончина певца была официально подтверждена. Также его смерть подтвердили члены семьи.

Названа тройка самых спивающихся стран в мире. Исследователи проанализировали смертность от алкоголя в мире, назвав самые проблемные в этом плане страны. Печальный рейтинг возглавили китайцы. Как пишет издание The Lancet, по данным за 2016 год, из-за употребления алкоголя и злоупотребления спиртными напитками в Китае скончались 650 тысяч мужчин и 59 тысяч женщин – это самый высокий показатель в мире.

Тэги: Киев, ученые, Украина, общество, Одесса, Россия, Иосиф Кобзон, мир, Днепр, детский сад, пляж, политика, наука, Русский мир, заложники, криминал

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