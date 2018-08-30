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Стало известно, сколько людей пропали без вести и находятся в заложниках на Донбассе

Стало известно, сколько людей пропали без вести и находятся в заложниках на Донбассе

Представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Ирина Геращенко заявила, что пропавшими без вести после начала военных действий на Донбассе числятся 294 человека. Как выяснили журналисты «Фразы», такими данным оперирует украинская власть.

В частности, первый вице-спикер Верховной Рады заявила на брифинге, что «в списке людей, который мы используем, на сегодняшний день 294 лица, из них много гражданских».

Она добавила, что сегодня Украина в Минских переговорах использует список, составленный СБУ.

По ее словам, в список входят не только пропавшие без вести, но и заложники на оккупированной территории.

По словам политика, сегодня также «более тысячи тел остаются неопознанными».

Как писала «Фраза», комментируя войну на Донбассе, Леонид Кучма сравнил действующую украинскую власть с мародерами.

Ранее сообщалось, что спустя четыре года Петр Порошенко извинился за обещание завершить АТО в считанные часы.

Тэги: общество, Донбасс, пропавший без вести, война на Донбассе

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