Представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Ирина Геращенко заявила, что пропавшими без вести после начала военных действий на Донбассе числятся 294 человека. Как выяснили журналисты «Фразы», такими данным оперирует украинская власть.

В частности, первый вице-спикер Верховной Рады заявила на брифинге, что «в списке людей, который мы используем, на сегодняшний день 294 лица, из них много гражданских».

Она добавила, что сегодня Украина в Минских переговорах использует список, составленный СБУ.

По ее словам, в список входят не только пропавшие без вести, но и заложники на оккупированной территории.

По словам политика, сегодня также «более тысячи тел остаются неопознанными».

Как писала «Фраза», комментируя войну на Донбассе, Леонид Кучма сравнил действующую украинскую власть с мародерами.

Ранее сообщалось, что спустя четыре года Петр Порошенко извинился за обещание завершить АТО в считанные часы.