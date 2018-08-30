Из Украины в ЕС запустят еще пять дешевых авиарейсов

Лоукостер Wizz Air планирует запустить из Украины пять новых бюджетных рейсов в страны ЕС. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщили в венгерской компании.

Как говорят в компании, что из Киева можно будет долететь в Бремен и Ригу, также появится рейс в датский Биллунн. Еще два направления откроют из Львова – в Копенгаген и немецкий Франкфурт-Хан.

Рейс во Франкфурт-Хан откроется 14 декабря, а остальные направления станут доступны в марте следующего года. Планируется, что в неделю будет по два-три рейса по одному направлению.

Что касается цен, то, как обещает компания, билеты в Биллунн и Ригу в марте будут стоить 449 гривен, после этого цены повысят до 909 гривен в будни и 1509 гривен в выходные дни. Билет в Бремен будет стоить 909 и 1 209 гривен соответственно. Цены на билеты в Копенгаген и Франкфурт-Хан будут стартовать от 759 гривен.

Как писала «Фраза», украинская бюджетная авиакомпания SkyUp запустила первый рейс в Анталию.

Ранее популярный в Украине лоукостер запретил пассажирам брать на борт ручную кладь.