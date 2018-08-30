В России скончался певец Иосиф Кобзон. Как выяснили журналисты «Фразы», он умер после продолжительной болезни.

О критическом состоянии Иосифа Кобзона российские СМИ писали весь август. В четверг, 30 августа, кончина певца была официально подтверждена.

Также его смерть подтвердили члены семьи.

Иосиф Кобзон скончался на 81-м году жизни в одной из клиник Москвы.

О его госпитализации сообщали еще 20 июля. С 2005 года Иосиф Кобзон боролся с онкологией.

Иосиф Давыдович Кобзон родился в украинском городке Часов Яр Донецкой области 11 сентября 1937 года, и уже в девять лет спел перед Иосифом Сталиным песню «Летят перелетные птицы», после чего стал известен на всю страну.

Иосиф Кобзон известен всеми бывшему СССР своими военно-патриотическими песнями. В последние годы он был депутатом Госдумы РФ.

Как писала «Фраза», не так давно Иосиф Кобзон говорил, что Крым – это непосильная ноша для российского бюджета.