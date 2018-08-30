Тимошенко засветилась в откровенной майке и рэперской шапке

В социальных сетях появилась фотография Юлии Тимошенко в довольно необычном наряде и без макияжа. Как выяснили журналисты «Фразы», снимок на своей странице в Facebook выложила одесская журналистка Жанна Жукова.

Она уточнила, что фотография принадлежит Артему Зайцеву. Судя по всему, фото было сделано во время утренней пробежки политика, которая не раз говорила, что по утрам бегает.

Тимошенко на снимке одета в откровенную майку, а на голове, для поддержки волос, надета шапочка, которую в народе называют «Рэпер».

Ранее «Фраза» сообщала, что еще в 2011 году Тимошенко показывала снимки, как в свои 50 лет бегала по 10 км вместе со своим псом.