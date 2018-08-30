Под Киевом на выходных покажут конное шоу

1 и 2 сентября Древний Киев в «Парке Киевская Русь» приглашает всех на конно-трюковое шоу «От князя». Как выяснили журналисты «Фразы», специально к началу учебного года взрослых и детей ожидает удивительный мир лошадей уникальных исторических пород.

Незабываемый отдых перед началом осени обеспечит атмосфера Киевской Руси, шашлыки и другие вкусные блюда, прогулки на лошадях, канатный спуск, стрельба из лука и многое другое. В Древнем Киеве в «Парке Киевская Русь» можно провести День знаний не только весело, но и познавательно. Ведь здесь воссоздается Киев V — XIІІ веков в полном масштабе на основе знаний современной науки, а также возрождается атмосфера Киевской Руси.

Гости увидят уникальную деревянную оборонительную стену «заборола», которая внесена в книгу рекордов Украины как самая длинная реконструированная оборонительная стена и не имеет аналогов во всем мире. Также в «Парке Киевская Русь» на основе археологических раскопок воссозданы и другие шедевры средневековой архитектуры: Михайловские ворота (высотой 21 метр), деревянная Васильевская церковь X века, Терем Ярослава Мудрого, Ярославовы ворота, княжеские трибуны и смотровые башни, а также усадьбы древних киевлян и многое другое. Можно будет посетить музеи и экспозиции.

Восторг и эстетическое удовольствие подарит не только знакомство со средневековым городом, но также интересная развлекательная программа. Гостей Древнего Киева ждет знакомство с уникальными лошадьми исторических пород из Княжеской конюшни. Некоторых из них в Украине больше нигде не увидеть. В эти дни можно будет не только узнать о происхождении и особенностях той или иной породы. Гостей ждет непосредственное общение с этими прекрасными созданиями. Коней можно будет погладить, сфотографироваться с ними, проехаться верхом или в экипаже.

Лошади из Княжеской конюшни станут главными героями постановок от конно-трюкового театра. Опытные всадники покажут мастерство верховой езды с элементами джигитовки и удивят меткой стрельбой из лука верхом.

Гости Княжества «Киевская Русь» смогут не просто наблюдать за представлением, но и приобщиться к нему, приняв участие в конкурсах, славянских забавах, танцевальных флеш-мобах и зажигательных хороводах. Также среди посетителей будет разыгрываться Чаша подарков.

Посетители смогут ощутить себя жителями Древнего Киева и узнать больше о жизни наших предков, посетив музеи деревянного зодчества с археологическими раскопками, средневековой музыки и исторического костюма, экспозиции осадной техники, кораблестроения и средневековую пыточную. Можно будет посетить мастер-класс по гончарству, отчеканить монету «на счастье», зайти в действующую Васильевскую церковь Х века и поставить свечу за здоровье родных и близких. В костюмерной можно будет примерить исторические костюмы времен Киевской Руси и устроить фотосессию. Любителей активного отдыха ждут захватывающий канатный спуск «Полетайло» и живописное Лесное озеро.

Отведать вкуснейших блюд, приготовленных как по средневековым, так и по современным рецептам, можно в Княжеской корчме и в беседках на свежем воздухе. А натуральные напитки, медовуху и эль можно испить в Питейной «25 рун».

Желающие продлить уикенд смогут остаться на ночь в доме гостиничного типа «4 комнаты», в хостеле или комнатах средневекового антуража, предварительно забронировав места.

Древний Киев в Княжестве «Киевская Русь» расположен в Киевской области, Обуховском районе, селе Копачов. Курсируют маршрутки из Киева от станции метро «Выдубичи», согласно расписанию на сайте. На автомобиле самая лучшая дорога — через город Обухов.

Цена билета: полный билет для взрослого — 150 грн., для пенсионеров и студентов — 100 грн., для детей школьного возраста — 50 грн., для дошкольников — бесплатно.

Подробная информация на сайте www.parkkyivrus.com