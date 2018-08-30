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ЗДОРОВЬЕ

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Главные новости за 29 августа 2018 года

Главные новости за 29 августа 2018 года

Кабмин выделил деньги «на горячую воду» для Киева. Правительство выделило 730 миллионов гривен в виде субвенций на погашение разницы в тарифах в Киеве. Теперь в столице наконец-то должны включить горячую воду.

Фильм «Донбасс» Сергея Лозницы представит Украину на премии «Оскар». Украина выдвинула на премию «Оскар» фильм режиссера Сергея Лозницы «Донбасс». Он будет представлен в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

На киевской окраине вспыхнул бизнес-центр. Появилось видео. В Киеве случился грандиозный пожар. Огонь вспыхнул в бизнес-центре на проспекте Николая Бажана.

Во Львовской области пьяный коп устроил смертельное ДТП. Во Львовской области в селе Жарков Бродовского района случилось смертельное ДТП с участием полицейского. Коп был пьян.

В Греции внезапно вспыхнул лайнер с более чем тысячей пассажиров на борту. В Греции произошел пожар на лайнере, который следовал с острова Идра на остров Крит. На борту корабля было 1016 пассажиров.

Битва за Ла-Манш: французские рыбаки атаковали британцев из-за гребешков. В Ла-Манше рыбаки из Франции устроили настоящее побоище из-за здешнего улова гребешков. Они напали на судна из Британии.

Тэги: Киев, общество, мир, Оскар, ЧП

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