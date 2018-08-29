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В бориспольской колонии заключенных кормили едой с кишечной палочкой

В бориспольской колонии заключенных кормили едой с кишечной палочкой

В Киевской области в Бориспольской исправительной колонии № 119 была найдена кишечная палочка в продуктах питания. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Сотрудники прокуратуры провели проверку соблюдения прав заключенных на питание, и в образцах блюд была обнаружена бактерия группы кишечной инфекции.

По данному факту местная прокуратура внесла данные в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 325 ("Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений") УК Украины.

Ранее «Фраза» сообщала, что в августе 2017 года появилась информация о том, что консервированное тушеное мясо, которым кормят украинских солдат, непригодно для употребления в пищу.

В августе 2017 года во время проведения внепланового аудита в 24-й отдельной механизированной бригаде были выявлены нарушения, которые привели к потерям на сумму почти 5 миллионов гривен. Основная сумма нарушений, а это более 4,2 млн грн., связана с «безосновательным завышением объемов и стоимости услуг по питанию».

В сентябре 207 года Минобороны привлекло к дисциплинарной ответственности 16 военных чиновников за поставки в воинские части некачественных продуктов питания.

В октябре того же года солдаты из воинской части под Хмельницким (село Шпичинцы) рассказали журналистам о том, как они на самом деле питаются.

Тэги: еда, Борисполь, общество, инфекция, пища, колония, заключенные, кишечная инфекция

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