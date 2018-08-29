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Японским ученым удалось победить ночные кошмары

Японским ученым удалось победить ночные кошмары

Ученые из Токийского университета сумели победить ночные кошмары. Как выяснили журналисты «Фразы», для этого они «отключили» два гена.

Как пишет издание Daily Mail, опыты традиционно проводились на мышах.

Грызунам «вырубили» гены, которые отвечали за наступление фаз быстрого сна, после чего организм мышей отключался при усталости и «восстанавливался во сне без физиологических отклонений». Для этого грызунам удалили гены Chrm 1 и 3.

На основе этого японцы сделали вывод, что и человеческий организм может находиться в состоянии абсолютного покоя, «выключая» появление ночных кошмаров.

По словам ученых, «для качественного восстановления головного мозга и организма быстрая фаза сна не нужна». Именно во время нее у человека «запускаются» плохие сновидения, мешающие отдыху.

Как писала «Фраза», ранее ученые рассказали, сколько часов должен спать человек.

Также исследователи выяснили, что ночью мобильные телефоны становятся опасными.

Тэги: ученые, здоровье, мир, сон

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