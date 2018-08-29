Кабмин выделил деньги «на горячую воду» для Киева

Правительство выделило 730 миллионов гривен в виде субвенций на погашение разницы в тарифах в Киеве. Как выяснили журналисты «Фразы», теперь в столице наконец-то должны включить горячую воду.

Как сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Кабинета министров, «мы поработали с коллегами по правительству, нашли возможности для того, чтобы поддержать Киев, очень важно своевременно подготовиться к отопительному сезону».

Кабинет министров внес изменения в свое постановление № 110, оно касается предоставления субвенции из государственного бюджета на погашение разницы в тарифах перед компанией «Киевэнерго»..

Теперь в мэрии обещают вернуть горячую воду в Киеве 15-16 сентября.

Как писала «Фраза», ранее в КГГА заявили, что если Кабинет министров примет данное решение, то можно будет заключить новое соглашение с НАК «Нафтогаз Украины», после чего в дома киевлян начнут возобновлять подачу горячей воды. Ранее «Нафтогаз Украины» прекратил поставки газа столице из-за долгов «Киевэнерго» в размере пяти миллиардов гривен. НАК отказывался подписывать контракт на поставку газа с новой компанией «Киевтеплоэнерго».