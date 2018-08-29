В Черкассах напали на депутата и ограбили его

В Черкассах неизвестные напали на депутата местного горсовета и ограбили его. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе областной полиции.

Сотрудники правоохранительных органов были незамедлительно направлены на место происшествия. По области был введен план «Перехват».

Следственное отделение Черкасского отделения полиции открыло ряд уголовных производств по признакам «разбой», «незаконное завладение чужим транспортным средством», а так же «похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или радиоактивных материалов или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением».

По данным фактам ведется следствие, правоохранители занимаются установлением личностей нападавших.

Как сообщала «Фраза», в середине декабря 2017 года в Киеве среди бела дня неизвестные ограбили помощника внефракционного народного депутата Якова Безбаха.

В конце декабря в Киеве ограбили приемную депутата столичного горсовета Александра Пабата на улице Потапова.

23 февраля 2018 года в Киеве возле станции метро «Лесная» у депутата Киеврады Марины Кочур вытащили из кармана телефон.