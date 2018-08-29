Во Львовской области пьяный коп устроил смертельное ДТП

Во Львовской области в селе Жарков Бродовского района случилось смертельное ДТП с участием полицейского. Как выяснили журналисты «Фразы», коп был пьян.

Областная полиция сообщается, что 25-летний полицейский, находясь вне службы, сбил на проселочной дороге на своем Renault Trafic скутер, в результате чего погибли ребята 18 и 19 лет.

Трагедия произошла поздно вечером вторника, 28 августа.

Было установлено, что полицейский находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Как писала «Фраза», в Сумах находящийся под следствием полицейский сбил на пешеходном переходе женщину и ребенка.

Ранее в Киеве маршрутка врезалась в полицейский автомобиль.