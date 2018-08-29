«Динамо» без Лиги чемпионов: Киевляне в пролете

Сегодня, 28 августа, состоялись ответные поединки раунда плей-офф Лиги чемпионов. Как передает корреспондент «Фразы», киевское «Динамо» в родных стенах принимало амстердамский «Аякс».

После поражения недельной давности со светом 1:3 подопечные Александра Хацкевича не имели другого выбора, как со стартовых минут большими силами идти вперед. И уже на шестой минуте встречи отличный момент для взятия ворот имел Вербич, но с его ударом справился голкипер гостей Онана.

Казалось, после этого хозяева поля продолжат нагнетать ситуацию у ворот гостей, но, к разочарованию столичных болельщиков, именно гости стали играть активнее, создав немало моментов у ворот Бойко. Во многих из них страж ворот «Динамо» вышел молодцом, справившись на ура, но даже он был бессилен на 14-й минуте, когда в его ворота был назначен пенальти. Тадич развел мяч и голкипера по разным углам, но киевлян спасла штанга, а добивание игрока «Аякса» пришлось в «молоко».

Вторая половина встречи, увы, прошла снова не под диктовку киевлян. Футболисты «Аякса» заметно доминировали и создали намного больше опасных моментов у ворот Бойко. И довольно быстро после возобновления игры обязаны были снова открывать счет, но на 55-й минуте Зиеш со штрафного отправил мяч в перекладину.

В оставшееся до конца встречи время опасных моментов у ворот обеих команд практически не было, и, как результат – ничья 0:0, которая отправляет киевское «Динамо» в Лигу Европы, а «Аякс» отправляется в групповой этап Лиги чемпионов.

Ранее «Фраза» сообщала, что 22 августа в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов «Динамо» на выезде проиграло «Аяксу» со счетом 1:3.