Главные новости за 28 августа 2018 года

Журналист рассказал, как Порошенко «схватил» его за микрофон. Появилось видео. Журналист Иван Казора рассказал об инциденте, который произошел между ним и президентом Украины Петром Порошенко в Николаеве. Уже опубликовано видео случившегося. Как написал журналист в «Фейсбуке», небольшой конфликт возник во время визита Петра Порошенко на предприятие «Зоря-Машпроект», когда тот подошел к президенту и спросил, «как обстоят дела с выполнением обещаний, данных им несколько месяцев назад».

Вадим Титушко объявлен в розыск за совершение тяжких преступлений. Сотрудники правоохранительных органов объявили в розыск хорошо всем известного Вадима Титушко, который прославился на всю страну во время Майдана. Об этом на своей странице в Facebook написал первый замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин. По его словам, Титушко подозревается в совершении тяжких преступлений, а также разбойных нападений с целью ограбления на территории Киевской области.

В Черновцах местный чиновник прямо на дороге подрался с таксистом. В Черновцах средь бела дня прямо на проезжей части местный чиновник подрался с таксистом. Чиновником оказался начальник отдела работы с обращениями граждан облгосадминистрации. Как утверждает автор видео – пассажирка такси – виновником этой стычки стал именно чиновник, который на своей иномарке без причины подрезал такси, остановился перед ним, вышел из авто и набросился с кулаками на таксиста.

Странные смерти в Киеве. Один мужчина умер в трамвае, другой – на вокзале. В понедельник, 27 августа, вечером в Киеве в трамвае номер 14 скончался мужчина. По предварительным данным у него оторвался тромб. По словам очевидцев, все произошло во время движения трамвая. Люди вызвали «скорую» и пытались как-то помочь мужчине еще до приезда врачей.

Из-за горящего отстойника Кременчуг окутал зловонный смог. В Кременчуг пришел зловонный смог, а люди говорят, что в городе уже нечем дышать. ЧП случилось из-за горения отстойника. Три жителя города уже обратились в больницу с «обострением обструктивного заболевания легких». Медики советуют людям не выходить на улицу или надевать маску.

Полиция с трудом угомонила толпу студентов-дебоширов на окраине Киева. В Киев возле станции метро «Лесная» в ночь на вторник, 28 августа, дебоширили студенты. Их пришлось успокаивать полиции. Инцидент случился по улице Милютенко, 7б. Как передает «Информатор», хулиганили приехавшие в Киев перед 1 сентября студенты КНТЭУ, собравшиеся толпой в сто человек возле супермаркета – они шумели и распивали спиртное.

В Крыму из-за «химатаки» на коже у детей начали появляться язвы. Жители оккупированного Крыма в соцсетях массово жалуются на начавшиеся проблемы со здоровьем. Они связывают это с выбросами вредных веществ на территории городских округов Армянска и Красноперекопска. Впрочем, жалобы поступают и из других регионов Крыма, в частности – из Джанкоя. Люди говорят, что у них началась аллергическая реакция, недомогание, головокружение.

Бывший агент ЦРУ признался в убийстве Боба Марли. Бывший агент ЦРУ 79-летний Билл Оксли признался, что в 1981 ЦРУ объявило охоту на известного певца Боба Марли. Именно Оксли использовал иглу с вирусными бактериями, которые провоцируют развитие рака. Он рассказал, что проработал в ведомстве 29 лет и довольно часто привлекался к подобным операциям. При этом он не испытывает ни чувства вины, ни чувства стыда за содеянное, ведь свято верил в праведные цели ЦРУ.

Ученые заявили, что изобрели «машину времени». Ученые из университета Британской Колумбии (Канада) и Мэрилендского университета (США) завили об изобретении «машины времени». Речь идет о ее «математической модели». Как пишет издание Naked Scienc, исследователи отметили, что пока у человечества нет ресурсов и технических возможностей, чтобы воплотить идею в жизнь.