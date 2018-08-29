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Главные новости за 28 августа 2018 года

Главные новости за 28 августа 2018 года

Журналист рассказал, как Порошенко «схватил» его за микрофон. Появилось видео. Журналист Иван Казора рассказал об инциденте, который произошел между ним и президентом Украины Петром Порошенко в Николаеве. Уже опубликовано видео случившегося. Как написал журналист в «Фейсбуке», небольшой конфликт возник во время визита Петра Порошенко на предприятие «Зоря-Машпроект», когда тот подошел к президенту и спросил, «как обстоят дела с выполнением обещаний, данных им несколько месяцев назад».

Вадим Титушко объявлен в розыск за совершение тяжких преступлений. Сотрудники правоохранительных органов объявили в розыск хорошо всем известного Вадима Титушко, который прославился на всю страну во время Майдана. Об этом на своей странице в Facebook написал первый замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин. По его словам, Титушко подозревается в совершении тяжких преступлений, а также разбойных нападений с целью ограбления на территории Киевской области.

В Черновцах местный чиновник прямо на дороге подрался с таксистом. В Черновцах средь бела дня прямо на проезжей части местный чиновник подрался с таксистом. Чиновником оказался начальник отдела работы с обращениями граждан облгосадминистрации. Как утверждает автор видео – пассажирка такси – виновником этой стычки стал именно чиновник, который на своей иномарке без причины подрезал такси, остановился перед ним, вышел из авто и набросился с кулаками на таксиста.

Странные смерти в Киеве. Один мужчина умер в трамвае, другой – на вокзале. В понедельник, 27 августа, вечером в Киеве в трамвае номер 14 скончался мужчина. По предварительным данным у него оторвался тромб. По словам очевидцев, все произошло во время движения трамвая. Люди вызвали «скорую» и пытались как-то помочь мужчине еще до приезда врачей.

Из-за горящего отстойника Кременчуг окутал зловонный смог. В Кременчуг пришел зловонный смог, а люди говорят, что в городе уже нечем дышать. ЧП случилось из-за горения отстойника. Три жителя города уже обратились в больницу с «обострением обструктивного заболевания легких». Медики советуют людям не выходить на улицу или надевать маску.

Полиция с трудом угомонила толпу студентов-дебоширов на окраине Киева. В Киев возле станции метро «Лесная» в ночь на вторник, 28 августа, дебоширили студенты. Их пришлось успокаивать полиции. Инцидент случился по улице Милютенко, 7б. Как передает «Информатор», хулиганили приехавшие в Киев перед 1 сентября студенты КНТЭУ, собравшиеся толпой в сто человек возле супермаркета – они шумели и распивали спиртное.

В Крыму из-за «химатаки» на коже у детей начали появляться язвы. Жители оккупированного Крыма в соцсетях массово жалуются на начавшиеся проблемы со здоровьем. Они связывают это с выбросами вредных веществ на территории городских округов Армянска и Красноперекопска. Впрочем, жалобы поступают и из других регионов Крыма, в частности – из Джанкоя. Люди говорят, что у них началась аллергическая реакция, недомогание, головокружение.

Бывший агент ЦРУ признался в убийстве Боба Марли. Бывший агент ЦРУ 79-летний Билл Оксли признался, что в 1981 ЦРУ объявило охоту на известного певца Боба Марли. Именно Оксли использовал иглу с вирусными бактериями, которые провоцируют развитие рака. Он рассказал, что проработал в ведомстве 29 лет и довольно часто привлекался к подобным операциям. При этом он не испытывает ни чувства вины, ни чувства стыда за содеянное, ведь свято верил в праведные цели ЦРУ.

Ученые заявили, что изобрели «машину времени». Ученые из университета Британской Колумбии (Канада) и Мэрилендского университета (США) завили об изобретении «машины времени». Речь идет о ее «математической модели». Как пишет издание Naked Scienc, исследователи отметили, что пока у человечества нет ресурсов и технических возможностей, чтобы воплотить идею в жизнь.

Тэги: Петр Порошенко, Киев, ученые, полиция, общество, мир, смерть, политика, наука, ЦРУ, Боб Марли, криминал, Вадим Титушко

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