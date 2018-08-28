В Польше местный неадекват напал на двух украинцев

В Польше случился неприятный инцидент с участием украинцев, на которых напал местный житель. Как выяснили журналисты «Фразы», конфликт возник в городке Ленкница.

Как передает «Польское радио» со ссылкой на местную полицию, конфликт случился в одном из кафе несколько дней назад.

Сообщается, что 37-летнй поляк принялся оскорблять двух украинцев по национальному признаку, после чего накинулся на них с кулаками, нанеся гражданам нашей страны ушибы.

Кроме этого, хулиган повредил бытовую технику, которая была в кафе.

Его задержали копы – поляк был пьян. Отмечается, что его уже освободили под залог.

Как писала «Фраза», в Познани группа поляков с мачете напала на украинцев.