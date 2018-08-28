Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

В Польше местный неадекват напал на двух украинцев

В Польше местный неадекват напал на двух украинцев

В Польше случился неприятный инцидент с участием украинцев, на которых напал местный житель. Как выяснили журналисты «Фразы», конфликт возник в городке Ленкница.

Как передает «Польское радио» со ссылкой на местную полицию, конфликт случился в одном из кафе несколько дней назад.

Сообщается, что 37-летнй поляк принялся оскорблять двух украинцев по национальному признаку, после чего накинулся на них с кулаками, нанеся гражданам нашей страны ушибы.

Кроме этого, хулиган повредил бытовую технику, которая была в кафе.

Его задержали копы – поляк был пьян. Отмечается, что его уже освободили под залог.

Как писала «Фраза», в Познани группа поляков с мачете напала на украинцев.

Тэги: преступность, мир, Польша, украинцы

Комментарии

Колонка автора
26.08.18 17:03

Осечка «Динамо». Все закономерно

Автор: Андрей Шахов

Статьи

28.08.18 09:09

Правда о Пражской весне. Начало конца коммунизма

Автор: Александр Карпец

Главная новость дня

Бывший агент ЦРУ признался в убийстве Боба Марли, - СМИ

Бывший агент ЦРУ признался в убийстве Боба Марли, - СМИ
28.08.18 15:38
468
Последние новости
28.08.18 16:52

Киевлянам рассказали, когда в их кранах снова может появиться горячая вода
28.08.18 16:32

Из-за горящего отстойника Кременчуг окутал зловонный смог
28.08.18 16:10

В Польше местный неадекват напал на двух украинцев
28.08.18 15:38

Бывший агент ЦРУ признался в убийстве Боба Марли, - СМИ
28.08.18 15:30

Медведчук: С каждым годом убеждаюсь, что федеративное устройство — единственное лекарство от распада Украины
28.08.18 15:29

Супрун напомнила, что школы больше не отвечают за здоровье малышей
28.08.18 14:40

Forbes высчитал, что глава Amazon зарабатывает почти 4,5 миллиона долларов в час
28.08.18 14:16

В Черновцах местный чиновник прямо на дороге подрался с таксистом
28.08.18 14:13

Панда из венского зоопарка научился рисовать картины. Их уже успешно продают
28.08.18 13:55

Соцсети взорвались восторженными комментариями: Оксана Марченко достойна оваций и первого места

Интервью

16.08.18 09:27

Существует ли профилактика рака и как «поймать» онкологию на ранних стадиях?

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
Киевлянам рассказали, когда в их кранах снова может появиться горячая вода
Киевлянам рассказали, когда в их кранах снова может появиться горячая вода
Киевлянам рассказали, когда в их кранах снова может появиться горячая вода
Киевлянам рассказали, когда в их кранах снова может появиться горячая вода
Из-за горящего отстойника Кременчуг окутал зловонный смог
Из-за горящего отстойника Кременчуг окутал зловонный смог
В Черновцах местный чиновник прямо на дороге подрался с таксистом
В Черновцах местный чиновник прямо на дороге подрался с таксистом
Панда из венского зоопарка научился рисовать картины. Их уже успешно продают
Панда из венского зоопарка научился рисовать картины. Их уже успешно продают
В Крыму из-за «химатаки» на коже у детей начали появляться язвы
В Крыму из-за «химатаки» на коже у детей начали появляться язвы
Полиция с трудом угомонила толпу студентов-дебоширов на окраине Киева
Полиция с трудом угомонила толпу студентов-дебоширов на окраине Киева
В Одессе девушка под наркотой устроила стрельбу в людном месте
В Одессе девушка под наркотой устроила стрельбу в людном месте
В центре Киева случился грандиозный прорыв асфальта
В центре Киева случился грандиозный прорыв асфальта
Журналист рассказал, как Порошенко «схватил» его за микрофон. Появилось видео
Журналист рассказал, как Порошенко «схватил» его за микрофон. Появилось видео
Порошенко вспомнил, как на него обиделся Маккейн
Порошенко вспомнил, как на него обиделся Маккейн
fraza.ua

Опрос

За кого бы вы отдали голос на выборах президента?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.