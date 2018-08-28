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Бывший агент ЦРУ признался в убийстве Боба Марли, - СМИ

Бывший агент ЦРУ признался в убийстве Боба Марли, - СМИ

Бывший агент ЦРУ 79-летний Билл Оксли признался, что в 1981 ЦРУ объявило охоту на известного певца Боба Марли. Как выяснили журналисты «Фразы», именно Оксли использовал иглу с вирусными бактериями, которые провоцируют развитие рака.

Он рассказал, что проработал в ведомстве 29 лет и довольно часто привлекался к подобным операциям. При этом он не испытывает ни чувства вины, ни чувства стыда за содеянное, ведь свято верил в праведные цели ЦРУ, сообщает DailyStar.

Оксли также отметил, что в 1976 году музыканта пытались переманить на свою сторону две политические партии: Лейбористская партия Ямайки, которую поддерживали США, и Национальная народная партия. Обе партии понимали, что за музыкантом идут люди, и тем самым он сильно раздражал многих политиков. Но Боб отказал обеим сторонам.

Билл Оксли

Говоря о том, как именно он убивал Марли, Оксли рассказал, что под видом журналиста газеты New York Times договорился с музыкантов об интервью. На встречу экс-агент принес пару популярных на то время кроссовок Converse, которую и презентовал Марли. Когда певец попытался их примерить, он внезапно закричал от боли. Именно в этот момент Оксли и понял, что Боб Марли больше не жилец.

В правом кроссовке находилась игла с вирусными бактериями, которые провоцируют развитие рака, и Марли укололся ею.

По словам Оксли, все последние годы он поддерживал с Бобом тесный контакт, чтобы убедиться — все идет по плану. Агент даже давал Марли советы по медицинской части так, чтобы тот не выздоровел. Впрочем, Марли сам отказывался от лечения по религиозным соображениям и буквально угасал на глазах. Скончался он в 1981 году от рака в возрасте 36 лет. Болезнь скосила его всего за четыре года.

Бывший агент также рассказал, что в период с 1974 по 1985 год правительство организовало убийство еще 17 человек по идеологическим мотивам. При этом методы были похожие — без выстрелов, крови и довольно тихо и загадочно.

Издание пишет, что Оксли все рассказал перед своей смертью, не опасаясь за последствия.

Добавим, что официального подтверждения версия об устранении музыканта так и не получила, но в 2014 году ученые исследовали останки Марли и пришли к выводу о том, что у него действительно была очень странная и редкая форма рака, которая была вызвана не воздействием солнца, как это считалось раньше.

Впрочем, как сообщает «Фокус», эту информацию еще год назад сообщал сайт YourNewsWire.com, который британская телекомпания Channel 4 называет этот одним из самых известных веб-сайтов Fake News.

Ранее «Фраза» сообщала, что Боб Марли входит в число мертвых знаменитостей, которые продолжают зарабатывать. Так, в 2013 году он сумел принести своим наследникам 18 миллионов долларов.

Тэги: США, музыкант, убийство, общество, мир, ЦРУ, Боб Марли

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