Супрун напомнила, что школы больше не отвечают за здоровье малышей

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун напомнила родителям первоклашек, что при поступлении в школу им не нужно предоставлять медицинскую карту ребенка. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом она написала в «Фейсбуке».

В частности, она написал: «Если вы пришли в школу, а от вас требуют «Медицинскую карту ребенка», документ на кучу страниц, который заполнялся от руки медиками и хранился в школе, скажите, что его отменили».

Она сообщила, что «этот документ с марта 2018 больше не нужен для принятия ребенка в школу, однако до сих пор в некоторых учебных заведениях его продолжают требовать по привычке».

По ее словам, «школы не имеют лицензии на медицинскую практику, поэтому при поступлении нужно лишь два документа – об осмотре ребенка у своего врача и карту вакцинаций».

Также Ульяна Супрун заявила, что консультироваться по поводу здоровья ребенка нужно не в школе, а у его лечащего врача.

Как писала «Фраза», ВОЗ озвучила шокирующие данные по больным гепатитом в мире. В Украине таких – минимум два миллиона.

Ранее Ульяна Супрун посоветовала есть мороженое, даже если болит горло.