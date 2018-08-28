Forbes высчитал, что глава Amazon зарабатывает почти 4,5 миллиона долларов в час

Журнал Forbes в США вычислил, сколько зарабатывают в час миллиардеры-предприниматели и звезды шоу-бизнеса. Как выяснили журналисты «Фразы», издание составило два рейтинга.

В рейтинге миллиардеров, который составило издание, по «заработку» в час лидирует глава Amazon Джефф Безос. Его показатель составил 4 миллиона 474 тысячи 885 долларов в час.

Бизнесмен серьезно обогнал основателя Facebook Марка Цукерберга, который зарабатывает в час 1 миллион 712 тысяч 328 долларов. Наследница торговой сети Wal-Mart Элис Уолтон зарабатывает 1 миллион 392 тысячи 694 доллара в час.

Что касается звезд шоу-бизнеса, то больше всех зарабатывает актер Джордж Клуни – 27 283 долларов в час.

Он обогнал участницу реалити-шоу Кайли Дженнер (19 006 долларов) и другую «звезду» Голливуда Дуэйна «Скалу» Джонсон (14 155 долларов).

Как писала «Фраза», ранее Forbes назвал десятку самых «дорогих» актеров и актрис мира.