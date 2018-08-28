На столичном ж/д вокзале мужчина с ножом набросился на людей

В Киеве сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который в здании железнодорожного вокзала с ножом набросился на двоих людей. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе киевской прокуратуры.

Как отметили в ведомстве, происшествие случилось еще в субботу, 25 августа. Увидев двоих мужчин, которые находились в зале ожидания, 36-летний злоумышленник напал на них с ножом и завладел их вещами.

Правоохранители довольно быстро его задержали – недалеко от вокзала он пытался продать украденное.

В данный момент ему сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее «Фраза» сообщала, что 21 августа 2017 года в Киевском метрополитене иностранец приставал к пассажирам, угрожая им ножом.

29 августа того же года в Соломенском районе Киева на ул. Антонова возле здания медицинского центра пьяный вор с ножом напал на врача.