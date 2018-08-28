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В Киеве конфликт водителей «Таврии» и BMW перерос в драку со стрельбой

В Киеве конфликт водителей «Таврии» и BMW перерос в драку со стрельбой

В Соломенском районе Киева конфликт, который возник между двумя водителями, перерос в стрельбу. Как выяснили журналисты «Фразы», ЧП произошло еще в воскресенье, 26 августа.

«Обозреватель» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах сообщает, что автомобили «Таврия» и BMW Х5 двигались по Воздухофлотскому проспекту в сторону Севастопольской площади.

В какой-то момент водитель «Таврии» якобы подрезал «немца» на донецких номерах, водитель которого решил догнать и проучить своего обидчика. Он обогнал «Таврию», остановился перед ней и вышел из своего автомобиля. Однако водитель отечественного автомобиля не стал дожидаться неприятностей, объехал мужчину и поехал дальше.

На улице Мартиросяна, куда водитель «Таврии» приехал к своим родственникам, он увидел, что BMW припарковалась рядом. Из иномарки снова вышел мужчина и несколько раз ломом ударил по «Таврии».

После этого не выдержали нервы у водителя отечественного авто, который достал резиновую палку и бросил в стекло «немца». Мужчина на иномарке достал травмат, несколько раз выстрелил в «обидчика», избил его дубинкой и уехал.

Водителя «Таврии» с касательными ранениями грудной клетки доставили в больницу №17.

Ранее «Фраза» сообщала, что 16 августа в Киеве прямо на проезжей части произошел конфликт, переросший в стрельбу, между водителем автобуса и мотоциклистом.

Тэги: автомобиль, Киев, драка, водитель, общество, конфликт, стрельба

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