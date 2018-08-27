Работа из Украины впервые вошла в топ-7 самого крупного конкурса короткометражных фильмов

В этом году на конкурс My RØDE Reel (самый большой конкурс короткометражных фильмов в мире, организованный австралийской аудио-компанией) было подано более 1600 работ. Как выяснили жураналисты «Фразы», впервые работа из Украины борется за первое место.

Короткометражный фильм «Рипост», снятый независимым украинским режиссером и его командой, затрагивает актуальную тему общества — «буллинга» детей (от английского слова bullying — запугивание). Эта проблема является острой для Украины, которая занимает четвертое место в Европе по уровню проявления агрессии подростков.

Название фильма «Рипост» означает ответный удар, как продолжение выполненной защиты. Наступательное действие с намерением ударить своего противника, сделанное фехтовальщиком, который только что парировал атаку.

Фильм был снят без спонсорского финансирования за деньги команды, а победа в фестивале может принести им полезные призы — технику для съемок. В случае победы, команда хочет поделиться выигранной техникой со студентами и молодыми кинематографистами, стимулируя развитие качественного видеопроизводства и молодых талантов.

Поддержать работу можно до 30 августа проголосовав по ссылке.