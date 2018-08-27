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Для здания ВРУ покупают сотни метров колючей проволоки

Для здания ВРУ покупают сотни метров колючей проволоки

Управление делами Верховной Рады Украины заказало для одного из своих админзданий 190 метров колючей проволоки. Как выяснили журналисты «Фразы», на официальном сайте государственных закупок ProZorro сказано, что это спиральный проводной барьер безопасности внешней охраны.

«Сначала работники Управления объявили конкурс на поиски поставщика. И он „провалился“. Один из участников почему-то забрал свое предложение и не захотел участвовать в этих торгах», — говорится в сообщении, пишет «Экспресс».

Отмечается, что документы другой фирмы 30 июля тендерный комитет признал не соответствующими требованиям конкурса. Во второй раз проводить тендер не захотели. Ведь на это мог уйти, как минимум, месяц времени.

«В Управлении делами, как нам стало известно, ждать не захотели, и требуют, чтобы „продавец предоставил товар в течение 10 дней с момента заключения договора“. Поэтому чиновники просто подписали соглашение по переговорной процедуре с ООО „Эскон Групп“, которому заплатят за колючую проволоку 26 тысяч 120 гривен», — информирует издание.

Параллельно в Управлении делами стали искать, кто смонтирует эту защиту, и объявили еще один тендер — на «монтаж спирального проволочного барьера». И здесь тоже с первого раза тендер не состоялся. Поэтому соглашение стоимостью 22 тысячи 800 гривен заключили с той же фирмой, у которой и закупили проволоку.

Согласно договору о закупке, «спиральный барьер» необходим для безопасности внутреннего дворика административного здания на улице Банковая, 6-8. По этому адресу работает отдел по вопросам обращений граждан и столовая Верховной Рады. Кроме того, по этому же адресу зарегистрирован Профессиональный союз народных депутатов Украины и работников Верховной Рады, а также различные комитеты Рады.

К слову, с начала текущего года, по данным официального сайта государственных закупок, в Украине было проведено 54 тендера на закупку колючей роволоки. Заказчиками таких торгов обычно исправительные колонии, следственные изоляторы и воинские части.

Ранее «Фраза» сообщала, что 7 декабря 2017 года в Киеве у здания Верховной Рады Украины женщина с веслом и в шапочке для плавания оголилась на митинге оппозиции. Нецензурно ругаясь, она требовала от бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили и президента Украины Петра Порошенко уйти и «дать украинскому народу спокойно жить».

Тэги: Верховная Рада Украины, Украина, общество, политика, колючая проволока

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