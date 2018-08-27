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Главные новости за 27 августа 2018 года

Главные новости за 27 августа 2018 года

В Украине подорожали все виды топлива. В Украине на автозаправочных станциях подорожали все виды топлива. Касается это как бензина, так и солярки с газом.

Потоп на Прикарпатье – несколько сел отрезало от цивилизации из-за оползня. На Прикарпатье бушует непогода. Из-за дождей в некоторых районах случились оползни.

Синоптики рассказали, какой будет погода в последние дни лета. Последние летние деньки в Украине будут теплыми. При этом температура воздуха будет снижаться, а жара отступит.

В Турции застряли туристы из Украины. В аэропорту им сидеть, похоже, придется до завтра. В аэропорту популярного турецкого курорта Антальи застряли украинские туристы. Своего рейса пассажиры могут прождать вплоть до завтрашнего дня.

Стало известно, когда и где похоронят Джона Маккейна, и кто может занять его место в Сенате. Сенатора-республиканца Джона Маккейна похоронят в воскресенье, 2 сентября. Его погребение состоится в Аннаполисе (штат Мэриленд).

В США киберспортсмен устроил бойню в прямом эфире – есть жертвы. В городке Джексонвилл (Флорида, США) произошла стрельба на турнире по киберспорту. Погибли люди. Как передают местные СМИ, трагедия случилась в развлекательном комплексе Jacksonville Landing, где проходил турнир Madden NFL.

Тэги: общество, мир, политика, Джон Маккейн, потоп

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