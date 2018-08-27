Карпачева посетила крымское СИЗО, где встретилась с капитаном задержанного россиянами украинского судна

Продолжая миссию в рамках мандата Генерального секретаря Европейского Института Омбудсмана по мониторингу соблюдения прав и свобод человека, Нина Карпачева после встречи в Севастополе с украинским экипажем рыболовецкого судна ЯМК-0041, посетила совместно с Омбудсманом Крыма Людмилой Лубиной Симферопольское СИЗО № 1. Как выяснили журналисты «Фразы», там содержится капитан этого судна Виктор Новицкий, которому предъявлено обвинение по части 3 ст. 256 УК РФ — незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов. Это был уже второй визит Людмилы Лубиной к украинскому капитану.

В ходе визита состоялась встреча с начальником СИЗО полковником Сергеем Бережным и другими должностными лицами. По просьбе Нины Карпачевой, Омбудсман Крыма провела личную встречу с капитаном, передала ему слова поддержки от его родных, которые его любят и очень ждут. Виктор Новицкий содержится в камере, где находятся восемь заключенных. На условия он не жаловался и от перевода в камеру с меньшим числом заключенных отказался. Состояние его здоровья вызывает тревогу: имеются боли в спине в связи с наличием нескольких межпозвонковых грыж. Нина Карпачева имела возможность видеть капитана через монитор.

Правовую помощь ему оказывает адвокат, договор с которым заключила супруга, оплатив лишь половину стоимости его услуг. Прошло уже пять судебных заседаний, но с мая месяца с капитаном никаких следственных действий не проводится. Экспертиза по определению экономического ущерба, якобы нанесенного выловом рыбы, от размера которого зависит квалификация тяжести вменяемого украинскому капитану преступления, ещё не завершена.

За время его заключения супруга капитана трижды посещала мужа на краткосрочном свидании (через стекло). Но, чтобы попасть на свидание к мужу в СИЗО г. Симферополя, жене капитана сначала необходимо получить разрешение следователя, который находится в Балаклаве. Как выяснила Нина Карпачева, за период заключения капитана материальное положение его семьи критически ухудшилось: тяжело больная онкологическим заболеванием пожилая мать капитана находится в г. Харькове для прохождения сеансов химиотерапии. Стоимость одного такого сеанса составляет от 30 до 40 тысяч гривен. У семьи нет денег, чтобы заплатить за первое полугодие учебы дочери в Одесском университете. Потому капитан был вынужден отказаться в августе от приезда супруги и от получения передачи, чтобы хоть немного сэкономить денег для семьи.

На территории СИЗО имеется магазин, где заключенные могут покупать продукты и предметы первой необходимости. На вопрос Нины Карпачевой к руководству СИЗО о том, сколько средств имеется на лицевом счету Виктора Новицкого (каждый узник имеет право на такой счет), выяснилось, что такой лицевой счет даже не открывался.

Капитан попросил передать Нине Карпачевой слова благодарности за поддержку экипажа украинского рыболовецкого судна ЯМК-0041. По завершении визита в СИЗО Нина Карпачева передала капитану двадцатикилограммовую передачу, включающую самое необходимое, что предварительно было согласовано по телефону с его супругой.

Как выяснила Нина Карпачева во время встречи с руководством СИЗО № 1 г. Симферополя, при лимите наполнения в 747 мест сейчас там находится 1350 человек, но каждому заключенному обеспечено койко-место. Она интересовалась также судьбой других граждан Украины, содержащихся в этом СИЗО, численность которых составляет 91 человек, в том числе пять женщин. Среди граждан Украины — 22 человека уже осуждены или ожидают вступления приговора в законную силу, 26 — числятся за судом до приговора, 42 — за органами МВД и прокуратуры. По мнению Нины Карпачевой, судьбы украинских граждан, находящихся в заключении на территории Крыма, требуют особого внимания.

Как член Исполнительного Совета Европейского Института Омбудсмана, Нина Карпачева надеется, что при решении вопроса об обмене экипажей украинского и российского рыболовецких суден не будет забыта трагическая судьба двух капитанов — российского судна «Норд» и украинского — ЯМК-0041. Нина Карпачева убеждена, что печальная повесть о судьбе двух капитанов, должна иметь оптимистический финал.

Как ранее сообщалось, Нина Карпачева встретилась с украинским экипажем задержанного рыболовецкого судна ЯМК-0041.