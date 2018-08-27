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Синоптики рассказали, какой будет погода в последние дни лета

Синоптики рассказали, какой будет погода в последние дни лета

Последние летние деньки в Украине будут теплыми. Как выяснили журналисты «Фразы», при этом температура воздуха будет снижаться, а жара отступит.

Как передает Гидрометцентр, нынешняя жара в 33-35 градусов уйдет, и до начала осени посвежеет до 21-26 градусов.

На западе страны ожидаются дожди. По Украине, в целом, будет сухо.

Дожди если и будут, то кратковременные.

Также в ближайшие дни осадки могут быть на севере Украины.

Кратковременные дожди возможны в Киеве. В ближайшие дни в столице ожидается гроза.

Что касается последнего дня лета, то синоптики прогнозируют дожди на Западе, на остальной территории страны будет сухо.

Как писала «Фраза», потоп произошел на Прикарпатье – несколько сел отрезало от цивилизации из-за оползня.

Ранее Виталий Кличко снял с себя ответственность за очередной потоп в Киеве.

Тэги: Киев, общество, погода, дождь

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