Стало известно, откуда в Киев едут туристы. Многие сразу отправляются в Чернобыль

В КГГА рассказали, откуда едут туристы в Киев. Как выяснили журналисты «Фразы», за первые полгода украинскую столицу посетили уже 852 тысячи иностранных гостей.

Как сообщают в КГГА, за аналогичный период 2013 года Киев посетили 660 тысяч туристов. Таким образом, по словам столичных чиновников, за пять лет туристический поток в город заметно вырос.

Отмечается, что если ранее половина туристов приезжала из РФ, то сегодня ситуация изменилась. Лидером по гостям в Киев стала Беларусь. Многие из них транзитом через столицу едут в Одессу и Херсон.

Также в Киев летят гости из Турции, США, Израиля, Германии, Франции, Италии и Британии.

Отмечается, что около 75 тысяч туристов в прошлом году посетили зону ЧАЭС – это одно из самых популярных направлений.

Как писала «Фраза», ранее сообщалось, что нынешний показатель туристов, едущих в Киев, – на 24% выше прошлогоднего.