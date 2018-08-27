Стало известно, когда и где похоронят Джона Маккейна, и кто может занять его место в Сенате

Сенатора-республиканца Джона Маккейна похоронят в воскресенье, 2 сентября. Как выяснили журналисты «Фразы», его погребение состоится в городе Аннаполисе (штат Мэриленд).

Как пишут американские СМИ, Джона Маккейна похоронят на территории Военно-морской академии, выпускником которой он был в 1958 году.

Стали известны подробности церемонии прощания с политиком. В среду, 29 августа, гроб с его телом выставят в здании законодательного органа Аризоны в Финиксе, а на следующий день в городской баптистской церкви пройдет панихида. Джон Маккейн был сенатором от Аризоны с 1986 года.

Сообщается, что в пятницу гроб выставят для церемонии прощания в Капитолии, на следующий день в Кафедральном соборе Вашингтона пройдет молебен.

Также, по данным американских журналистов, на похоронах не будет президента США Дональда Трампа. Белый дом представят бывшие президенты Джордж Буш-младший и Барак Обама. От действующей администрации будет вице-президент Майкл Пенс.

В то же время, как пишет The Washington Post, Дональд Трамп запретил своей администрации выпускать официальное заявление о смерти Джона Маккейна, в котором говорилось о боевых заслугах республиканца, а сам он назывался «военным героем». Ранее Дональд Трамп и Джон Маккейн часто критиковали друг друга, в том числе и во время последней президентской кампании.

В свою очередь, The New York Times пишет, что место Джона Маккейна в Сенате от Аризоны временно может занять его вдова Синди. Выборы в штате состоятся в 2020 году.

Как писала «Фраза», ранее Дональд Трамп в Twitter выразил слова поддержки и соболезнования семье Джона Маккейна.