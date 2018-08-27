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В Украине подорожали все виды топлива

В Украине подорожали все виды топлива

В Украине на автозаправочных станциях подорожали все виды топлива. Как выяснили журналисты «Фразы», касается это как бензина, так и солярки с газом.

В частности, утром 27 августа один литр бензина в среднем стоит 30,20 грн. Цена на 95-й бензин на разных заправках колеблется от 27,90 до 32,49 грн.

Литр солярки в среднем стоит 27,99 грн – от 25,00 до 29,99 грн.

Автомобильный газ в среднем стоит 13,47 гривен. Минимальная цена этого вида топлива – 12,24 грн, максимальная – 14,69.

Как сообщала «Фраза», в начале 2017 года в Украине резко подскочили цены на бензин и дизтопливо.

С 22 по 25 сентября крупные сети АЗС повысили цены на бензин и дизельное топливо.

С 29 сентября по 2 октября розничные цены на дизельное топливо и бензины продолжили рост.

С 13 по 17 октября розничные цены на бензин и дизельное топливо продолжили рост. Средняя стоимость бензинов марок А-92 и А-95 выросла на 7 коп/л и 5 коп/л — до 25,80 грн/л и до 26,51 грн/л, соответственно. Цена бензина А-95+ выросла на 8 коп/л — до 27,59 грн/л.

С 31 октября по 1 ноября розничные цены на бензины и дизельное топливо продолжили рост. Цена бензина А-95+ выросла на 6 коп/л — до 28,08 грн/л.

В декабре 2017 года цена бензина марки А-95 впервые превысила отметку 30 грн./л.

С 1 января 2018 года в Украине вступило в силу требование Технического регламента к автомобильным бензинам и дизельному топливу, запрещающее оборот бензинов и ДТ стандарта Евро-4. Запрет предусматривает любые торговые операции с топливом стандарта Евро-4.

За период с 18 по 21 августа 2017 года цена автогаза в крупных сетях АЗС в Киеве выросла в среднем на 1,5 гривны за литр и составила 14,99 грн. за литр.

29 августа 2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе межведомственного совещания в Кабмине поручил профильным министерствам, Антимонопольному комитету, Государственной фискальной службе и правоохранителям разобраться с повышением цен на сжиженный газ.

В начале сентября цены на газ начали снижаться.

С 18 по 19 сентября розничные цены на сжиженный газ в среднем по стране снизились на 8 коп./л — до 14,63 грн./л. При этом розничные цены на дизельное топливо и бензины продолжили рост.

В январе 2018 года сообщалось, что в Украине автогаз стал популярнее бензина.

Тэги: автомобиль, газ, Украина, бензин, общество, экономика, солярка, дизель

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