У экипажа задержанного россиянами украинского судна появилась надежда на освобождение

Член Исполнительного Совета Европейского Института Омбудсмана (штаб-квартира в г. Вена, Австрия), первый Омбудсман Украины со специальным мандатом Генерального секретаря ЕИО по мониторингу соблюдения прав и свобод человека Нина Карпачева встретилась с украинским экипажем задержанного рыболовецкого судна ЯМК-0041. Как выяснили журналисты «Фразы», встреча прошла в Балаклаве, где находится задержанное судно.

Напомним, судно было задержано 4 мая 2018 года Пограничной службой России возле берегов Крыма.

Украинские рыбаки, которые находятся в процессуальном статусе свидетелей, откровенно рассказали о состоянии своего здоровья, условиях проживания и питания. После периода их содержания на территории пограничной части РФ в Балаклаве, рыбаки последнее время проживают в арендованном жилье и с 26 июня никакие процессуальные действия с ними не проводились. Загранпаспорта членов экипажа пока им не возвращены. На руках у них только ксерокопии. Возле арендованного ими жилья постоянно находится охрана, которая в принципе не препятствует их передвижению, а, в отдельных случаях, оказывает помощь в транспортировке на обследование в лечебные учреждения г. Севастополя.

Украинские рыбаки держатся с достоинством и стараются поддерживать друг друга. По их словам, самое большое психологическое страдание для них вызывает полная неопределенность их дальнейшей судьбы, переживаемая ими уже четвертый месяц. Все тяготы их пребывания практически легли на плечи родных, проживающих в Николаеве и Очакове. Семьи рыбаков уже вынуждены жить в долг, собирая средства для поддержки своих кормильцев. Раз в две недели жены и матери могут приехать к ним, но на такие поездки также необходимы средства. «Самое большое желание, как сказал Сергей Калиниченко, — вернуться в свой двор и припасть к родной земле».

По словам рыбаков, собственник судна интересовался их судьбой и поддерживал лишь первые две недели после задержания судна. Как выяснила Нина Карпачева в разговоре с рыбаками, их положение усугубляется еще и тем, что члены экипажа были отправлены в рейс без заключения письменного контракта, который определял бы условия труда и гарантии обеспечения их прав — в том числе в форс-мажорных обстоятельствах. Не получили они никакой помощи и от морских профсоюзов.

Особую тревогу у рыбаков вызывает судьба их капитана Виктора Новицкого, о котором они не имеют никакой информации, кроме того, что он содержится в СИЗО г. Симферополя.

Как сказали рыбаки, после прозвучавшего в СМИ заявления российского Омбудсмана Татьяны Москальковой о том, что российская сторона готова осуществить обмен украинских рыбаков на российских рыбаков судна «Норд», задержанного украинскими пограничниками 25 марта 2018 года в Азовском море, — у них появилась надежда, что вопрос их возвращения может быть решен положительно. Но пока с украинской стороны никакой определенной информации по этому поводу они не имеют. Карпачева сообщила украинским рыбакам об обращении Людмилы Денисовой 16 июля к Президенту Украины с просьбой об обмене их экипажа на экипаж российского судна «Норд».

Нина Карпачева проинформировала украинских рыбаков о том, что как представитель Исполнительного Совета ЕИО (в который входят в том числе институции Омбудсманов Украины и России), она находится в постоянном контакте с Уполномоченными по правам человека Украины — Людмилой Денисовой, и Российской Федерации — Татьяной Москальковой. Она надеется, что положительное решение вопроса о судьбе рыбаков украинского экипажа судна ЯМК-0041 и российского экипажа судна «Норд» при участии институций Омбудсманов двух стран, позволит открыть путь к установлению взаимного доверия, которое может послужить хорошей основой для создания механизма взаимодействия в решении судеб других граждан обеих стран, лишенных свободы. В этом вопросе Омбудсманы всецело могут рассчитывать на поддержку руководства ЕИО и лично Генерального секретаря ЕИО Джозефа Зигеле.

Прощаясь, Нина Карпачева поздравила украинских рыбаков с праздником Независимости Украины и передала им привезенную для них из Киева освященную паску. В свою очередь, украинские рыбаки поблагодарили Карпачеву за моральную поддержку и за возможность личной встречи с представителем их Родины — Украины.