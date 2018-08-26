Главные новости за 24-26 августа 2018 года

В Киеве прошел военный парад в честь Дня Независимости. В Киеве состоялся военный парад, посвященный 27-й годовщине Независимости Украины. На торжественном мероприятии присутствовал Президент Украины Петр Порошенко и другие официальные лица.

Солдату почетного караула стало плохо во время выступления Порошенко. Появилось видео. Во время выступления президента Украины Петра Порошенко в Киеве по случаю Дня Независимости случился неприятный инцидент. В то время, когда глава государства произносил свою праздничную речь, стало плохо солдату почетного караула.

Масштабный пожар на Закарпатье: сгорели склады «Новой почты». В Мукачево на Закарпатье произошел пожар на складских помещениях компании «Новая почта». С огнем боролись 10 единиц спецтехники и более полусотни пожарных.

Кучма сравнил действующую украинскую власть с мародерами. Второй президент Украины Леонид Кучма сравнил нынешнюю власть страны с мародерами. Столь жесткую оценку политик дал, комментируя войну на Донбассе.

В Украине появились первые мото-копы. В Украине появились патрульные полицейские на мотоциклах. Первые мото-копы выехали на работу в Киеве.

В Киеве пьяный водитель разогнался свыше 200 км/ч и устроил «лобовое» ДТП. В Киеве случилось резонансное ДТП. Рано утром в аварию попали автомобили Volkswagen Touareg и Hyundai Sonata.

Иностранец с гранатой едва не взорвал целый подъезд в Киеве. В Киеве задержали иностранца, угрожавшего бывшей сожительнице боевой гранатой. Лишь «счастливый случай» в лице наблюдательного соседа помог избежать человеческих жертв.

Грандиозный пожар под Киевом: весь Вышгород заволокло дымом. В городе Вышгород Киевской области бушевал масштабный пожар. Возгорание произошло на улице Шлюзовой, из-за чего весь город «накрыло» дымом.

В США ушел из жизни сенатор Джон Маккейн. Сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн ушел из жизни 25 августа 2018 года в селении Корнвиль, штат Аризона. Политик скончался в возрасте 81 года от неизлечимой болезни ‒ глиобластомы, являющейся разновидностью опухоли мозга, диагностированной у сенатора в июле 2017 года.

Софию Ротару увезли в реанимацию прямо с корпоратива, ‒ СМИ. София Ротару была в срочном порядке госпитализирована в российской Уфе. Певице стало плохо во время выступления на одном из корпоративов.