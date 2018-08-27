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В Нью-Йорке расчлененный труп женщины лежал посреди улицы

В Нью-Йорке расчлененный труп женщины лежал посреди улицы

В пятницу, 24 августа, в Бронксе, Нью-Йорк, сотрудниками полиции были обнаружены человеческие останки в черных мешках. Как выяснили журналисты «Фразы», полицию вызвал уборщик парка Кротона, обративший внимание на подозрительные пакеты, оставленные на тротуаре.

Как передает телеканал ABC7, работник парка рассказал полицейским, что сначала он подумал, что в найденных пакетах находятся трупы домашних животных. Вместе со своим начальником они вскрыли один из мешков, и, обнаружив в нем человеческую голову, сразу же позвонили в полицию.

К месту страшной находки немедленно прибыли детективы Департамента полиции Нью-Йорка, а так же эксперты-криминалисты и команда К9 ‒ специальная группа кинологов, которые обследовали прилегающую территорию.

Сообщается, что, предположительно, найденные останки принадлежат женщине, личность и обстоятельства убийства которой еще предстоит установить полицейским.

Как писала «Фраза», в Одессе нашли труп женщины без головы.

Ранее в Киеве был найден труп мужчины в канализационном коллекторе.

Тэги: США, убийство, Нью-Йорк, мир

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