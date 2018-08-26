Софию Ротару увезли в реанимацию прямо с корпоратива, ‒ СМИ

София Ротару была в срочном порядке госпитализирована в российской Уфе. Как выяснили журналисты «Фразы», певице стало плохо во время выступления на одном из корпоративов.

Как передает портал «Уфа1», со ссылкой на своих информаторов, популярная исполнительница находится в отделении реанимации одной из уфимских больниц и врачи борются за ее жизнь.

Сообщается, что певица почувствовала себя плохо на одном из уфимских корпоративов в субботу, 25 августа. Ее экстренно доставили в больницу приблизительно в 11 часов вечера по местному времени. Всем сотрудникам медицинского учреждения запретили давать комментарии относительно состояния здоровья Софии Ротару. В больницу были срочно вызваны лучшие врачи и подготовлены ВИП-условия для комфортного пребывания известной исполнительницы.

На данный момент известно, что певица находится в сознании и получает необходимую медицинскую помощь.

Как писала «Фраза», София Ротару разбилась в ДТП во Львове.

Ранее сообщалось, что Софию Ротару ждет серьезная операция.