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В США ушел из жизни сенатор Джон Маккейн

В США ушел из жизни сенатор Джон Маккейн

Сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн ушел из жизни 25 августа 2018 года в селении Корнвиль, штат Аризона. Как выяснили журналисты «Фразы», политик скончался в возрасте 81 года от неизлечимой болезни ‒ глиобластомы, являющейся разновидностью опухоли мозга, диагностированной у сенатора в июле 2017 года.

Как ранее сообщал телеканал CNN, в пятницу, 24 августа, Джон Маккейн решил прекратить лечение. По заявлению его семьи, это решение было связано с «прогрессирующей болезнью» и «силой воли» самого сенатора.

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter выразил слова поддержки и соболезнования семье Маккейн.

Джон Маккейн получил широкую известность на постсоветском пространстве за свою непримиримую позицию по отношению к России, а так же за активную поддержку Евромайдана в Украине.

29 августа сенатору исполнилось бы 82 года.

Как писала «Фраза», у сенатора США Маккейна диагностировали опухоль мозга.

Тэги: США, мир, смерть, сенатор

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