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В Харькове непутевая мамаша оставила малыша на детской площадке

В Харькове непутевая мамаша оставила малыша на детской площадке

В Харькове мать оставила маленького мальчика на улице. Как выяснили журналисты «Фразы», малыша зовут Роман Звьягин, ему всего 1 год и 11 месяцев.

Как сообщает 057.ua, ссылаясь на полицейских, маленького Рому нашли на детской площадке, которая находится в парке на бульваре Юрьева. В кармане у него обнаружили записку, в которой были указаны его имя и фамилия, а так же дата рождения.

По словам копов, его мать, скорее всего находилась состоянии наркотического опьянения.

Мальчика доставили в детскую инфекционную больницу.

Сообщается, что в настоящее время полиция и сотрудники отдела ювенальной превенции разыскивают родителей малыша.

Как писала «Фраза», в Киеве нерадивая мать родила, выбросила ребенка на помойку и пошла пить дальше.

Ранее на Одесщине у пьяной матери забрали голодного неухоженного ребенка.

Тэги: общество, Харьков, ребенок, мать

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