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К Земле приближается огромный астероид, ‒ NASA

К Земле приближается огромный астероид, ‒ NASA

Специалисты NASA осуществляют наблюдение за астероидом 2016 NF23, который летит в сторону нашей планеты. Как выяснили журналисты «Фразы», небесное «тело» пролетит рядом с Землей 29 августа 2018 года.

Как пишет Daily Mail, в этот день будет зафиксировано кратчайшее расстояние от Земли до астероида ‒ 4,8 миллиона километров, что приблизительно равняется 13 «дистанциям» от Земли до Луны.

Сообщается так же, что астероид «путешествует» со скоростью 32400 км/ч и представляет «потенциальную опасность» для нашей планеты. Кроме того, специалисты NASA впечатлены размерами астероида: в поперечнике он составляет от 70 до 160 метров, что делает его крупнее пирамиды Хеопса.

Астероид 2016 NF23 станет третьим по размерам небесным «телом», которое пролетит рядом с Землей в конце августа ‒ начале сентября, после астероидов 2001 RQ17 и 2015 FP118.

Как писала «Фраза», В NASA сняли опасный для Земли астероид и ужаснулись.

Ранее сообщалось, что загадочный астероид пролетит на минимальном расстоянии от Земли.

Тэги: мир, астероид, Земля, NASA

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