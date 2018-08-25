В США охранник занимался «любовью» с трупом в морге

В США один из охранников занимался сексом с трупом женщины, находившимся в морге при больнице Св. Френсиса. Как выяснили журналисты «Фразы», жуткая история произошла в американском городе Мемфис, штат Теннесси.

По сообщению телеканала FOX13Memphis, 23-летний Кэмерон Райт был арестован на основании показаний двух свидетелей, которые «застукали» его на месте инцидента.

Сообщается, что труп принадлежал 37-летней женщине, ранее работавшей воспитательницей в детском саду. Известно так же, что она умерла в среду, 22 августа от инфаркта. Тело женщины находилось в морге, поскольку она была зарегестрирована как донор для посмертного изъятия органов.

Сразу после инцидента руководство больницы Св. Френсиса поспешило сообщить, что подозреваемый Кэмерон Райт уже уволен и они очень огорчены случившимся.

Так же сообщается, что подозреваемый уже сознался в содеянном и до суда может выйти под залог в 3 тысячи долларов.

Как писала «Фраза», морг Николаева забит трупами, которые уже некуда складывать.