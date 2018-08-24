У Кличко заявили о старте реконструкции моста Патона – уже выделили первые миллионы

В Киеве стартует реконструкция моста Патона. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заверяют в КГГА.

В киевской мэрии сообщили, что уже выделили четыре миллиона гривен «на проведение специального комплексного обследования конструкции моста».

В КГГА обещают, что по результатам обследования будет начата его реконструкция. Проект работ хотят начать разрабатывать уже в этом году. Также сообщается, что реконструкция моста будет проходить совместно с Институтом электросварки имени Патона.

В мэрии напомнили, что мост Патона, построенный еще в 1953 году, реконструировали лишь раз – в 2004 году. Тогда отсюда убрали трамвайные пути.

В КГГА говорят, что «за время эксплуатации на металлоконструкциях и металлических поперечных балках появилась коррозия».

Добавим, что длина моста Патона составляет 1543 метров.

Как писала «Фраза», мост Патона находился в критическом состоянии еще десять лет назад.