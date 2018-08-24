В Москве рассказали, куда запропастился премьер Медведев

В России с 14 августа ищут премьер-министра страны Дмитрия Медведева. Как выяснили журналисты «Фразы», в его пресс-службе объяснили, что случилось.

Как сообщает пресс-служба правительства РФ, Дмитрий Медведев никуда не исчез, а получил «спортивную травму». Поэтому, как говорится в сообщении, из-за повреждения в ближайшее время он не будет принимать участие в публичных мероприятиях.

Что за травма у российского премьера – не уточняется.

О том, что Дмитрий Медведев не появляется на публике с 14 августа, когда он встретился с врио губернатора Новосибирской области, отдельные российские СМИ писали всю эту неделю. Исчезновение премьера связывали, в том числе, с внеплановым отпуском.

Как писала «Фраза», ранее СМИ застали Виктора Януковича и Дмитрия Медведева в «Лужниках» за просмотром матча Россия-Испания.