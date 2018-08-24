Кучма сравнил действующую украинскую власть с мародерами

Второй президент Украины Леонид Кучма сравнил нынешнюю власть страны с мародерами. Как выяснили журналисты «Фразы», столь жесткую оценку политик дал, комментируя войну на Донбассе.

Интервью с Леонидом Кучмой накануне Дня Независимости Украины сделало «Радио Свобода».

Комментируя боевые действия на Донбассе, второй президент сказал, что «нынешние власти пытаются все свалить на войну, но действуют так, будто войны нет».

Как сказал Леонид Кучма, все это делается для того, «чтобы не проводить решительные реформы, оправдывать проблемы с прозрачностью действий власти, свободой слова, бизнеса».

Политик заявил, что сегодня власть «позволять себе разъедать страну популизмом, внутренними ссорами, коррупцией и врать избирателю».

По словам Леонида Кучмы, «разворовывать государство – это всегда недопустимо, но воровать у государства, которое воюет, – это мародерство».

Как писала «Фраза», ранее Леонид Кучма заявлял, что «на Донбассе тысячи людей, у которых на руках кровь и эти люди не нужны ни нам, ни России».